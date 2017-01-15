В Омске мать избила сына кочергой и выгнала на мороз
Происшествия  •  15 января 2017, 12:04, последнее обновление 15 января 2017, 12:11  •  печать

В Омске мать избила сына кочергой и выгнала на мороз

Автор: Вероника Делор

14-летний подросток обморозил стопы ног после того, как мать выгнала его босиком на улицу.

Вчера, 14 января, в 10:35 в полицию поступило сообщение о том, что 14-летнего школьника доставили в больницу с несколькими телесными повреждениями. У мальчика оказались обморожены пальцы стоп, ушиблены правая кисть и предплечье.

Сотрудники полиции провели проверку, в ходе которой было установлено, что 37-летняя мать подростка ударила его кочергой, после чего выгнала без обуви в ограду дома. Школьник больше двух часов находился на улице босой. Помощь ребенку оказала бабушка, которая доставила внука в больницу.

Как оказалось, женщина стоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних, как неблагополучный родитель. Она является матерью троих детей. В 2012 году омичка уже лишилась родительских прав в отношении 11-летнего сына. Теперь и её дочь 2015 года рождения передана под опеку бабушки.

Органы опеки и попечительства решают вопрос об ограничении или лишении родительских прав в отношении оставшихся детей женщины. По факту случившегося проводится проверка. После проведения судебно-медицинского освидетельствования будет принято процессуальное решение.

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r Теги  •  #дети #зимние холода #лишение родительских прав #пострадал ребенок
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Комментарии

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Ксения Коношко  •  15 января 2017, 12:45

Интересно в нашем законодательстве есть меры наказания, которые предусматривают лишене свободы за такие действия по отношению к детям. И если есть нормальная, адекватная бабушка, почему не отдать всех детей ей?

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