В Омске мать избила сына кочергой и выгнала на мороз

14-летний подросток обморозил стопы ног после того, как мать выгнала его босиком на улицу.

Вчера, 14 января, в 10:35 в полицию поступило сообщение о том, что 14-летнего школьника доставили в больницу с несколькими телесными повреждениями. У мальчика оказались обморожены пальцы стоп, ушиблены правая кисть и предплечье.

Сотрудники полиции провели проверку, в ходе которой было установлено, что 37-летняя мать подростка ударила его кочергой, после чего выгнала без обуви в ограду дома. Школьник больше двух часов находился на улице босой. Помощь ребенку оказала бабушка, которая доставила внука в больницу.

Как оказалось, женщина стоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних, как неблагополучный родитель. Она является матерью троих детей. В 2012 году омичка уже лишилась родительских прав в отношении 11-летнего сына. Теперь и её дочь 2015 года рождения передана под опеку бабушки.

Органы опеки и попечительства решают вопрос об ограничении или лишении родительских прав в отношении оставшихся детей женщины. По факту случившегося проводится проверка. После проведения судебно-медицинского освидетельствования будет принято процессуальное решение.