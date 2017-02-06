В Омской области три человека погибли в пожаре из-за обогревателя

В Тюкалинском районе произошёл пожар, в котором погибла 50-летняя женщина и двое мужчин.

4 февраля около 01:00 произошло возгорание частного дома, расположенного в городе Тюкалинске. Во время пожара погибла 50-летняя хозяйка дома, а также 51-летний и 56-летний мужчины, которые были у неё в гостях.

По предварительным данным, погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Причиной пожара могла стать неисправность самодельных обогревателей, в результате которой произошло острое отравление окисью углерода.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.