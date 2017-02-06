В Омской области три человека погибли в пожаре из-за обогревателя
Происшествия  •   6 февраля 2017, 12:36, последнее обновление 6 февраля 2017, 12:39  •  печать

В Омской области три человека погибли в пожаре из-за обогревателя

Автор: Вероника Делор

В Тюкалинском районе произошёл пожар, в котором погибла 50-летняя женщина и двое мужчин.

4 февраля около 01:00 произошло возгорание частного дома, расположенного в городе Тюкалинске. Во время пожара погибла 50-летняя хозяйка дома, а также 51-летний и 56-летний мужчины, которые были у неё в гостях.

По предварительным данным, погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Причиной пожара могла стать неисправность самодельных обогревателей, в результате которой произошло острое отравление окисью углерода.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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r Теги  •  #обогреватель #острое отравление #пожар

Комментарии

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Игорь Х  •  6 февраля 2017, 13:03

В данном случае, причиной пожара было алкогольное опьянение, а не обогреватель.

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Марина  •  6 февраля 2017, 15:24

Из-за самодельных обогревателей часто начинаются пожары. А под действием алкоголя о них вообще забывают.
Нет шансов спастись также у спящих людей.

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Олег Конанов  •  6 февраля 2017, 12:55

В очередной раз убеждаюсь, что обогреватели нужно выбирать с умом, и обязательно следить за ними.

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