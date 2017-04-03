"Омский дом печати" вновь попал под банкротство

Арбитражный суд Омской области сроком на четыре месяца ввёл процедуру наблюдения в отношении ОАО "Омский дом печати". Долг предприятия перед кредитором - "Советской Сибирью" - превысил 600 млн руб.

Инициатором банкротства ОАО "Омский дом печати" выступало крупнейшее за Уралом издательство - ОАО "Советская Сибирь". Судя по материалам арбитражного дела, речь идёт о долге в 623 млн руб. "Советская Сибирь" располагается в том же здании, что и омская компания, и эта сумма - долг за уборку и обслуживание помещений Дома печати.

Арбитражный суд Омской области на прошлой неделе ввёл процедуру наблюдения на предприятии сроком на четыре месяца. Временным управляющим назначен Алексей Белов. Процедура банкротства "Омского дома печати" уже не первая в его биографии. В прошлом году её удалось избежать, благополучно рассчитавшись со всеми кредиторами. Тогда сумма требований, включённых в реестр требований кредиторов, составляла 65,8 млн руб. Все они были удовлетворены. Стоимость имущества акционерного общества превысила 600 млн руб.

По словам временного управляющего ОАО "Омский дом печати", пока сложно сказать, сможет ли предприятие в очередной раз благополучно выйти из процедуры банкротства.

- Пока сумма предъявленных требований не так велика, - пояснил ИА "Омск Здесь" Алексей Белов. - Но всё зависит от количества кредиторов, которые могут заявиться, и сумм.

По информации управляющего, на данный момент "Омский дом печати" хозяйственную деятельность не ведёт.

Уставной капитал акционерного общества, по данным "Спарка", составляет 18,292 млн руб. Оборотные активы предприятия в 2015 году составляли 20,5 млн руб. За этот период убыток превысил 55 млн руб. Данных о выручке нет. Собственником является министерство имущественных отношений Российской Федерации.