Омские активы издательства "Советская Сибирь" могут перейти новому владельцу

Государство решило продать крупнейшее за Уралом издательство, имеющее неплохие активы в Омской области. 100 % акций планируется продать за 890 млн руб. Торги могут состояться уже в марте.

На продажу выставлены принадлежащие государству 100 % акций крупнейшего за Уралом издательства ОАО "Советская Сибирь", входящего в холдинг "Российские газеты". Об этом сообщает "Коммерсантъ". По данным Росимущества, начальная стоимость госпакета (1 770 054 обыкновенных именных акций) составляет 890 млн руб. Торги по продаже ценных бумаг могут состояться уже 30 марта.

Производственная деятельность "Советской Сибири" осуществляется на трёх площадках - в Новосибирске, Кемерове и Омске. 43,4 % доли в выручке компании за 2015 год составляло газетное производство. Также по данным за 2015 год, количество работников здесь составляло 380 человек, чистая прибыль - 92 млн руб.

Напомним, "Советская Сибирь" активно скупала активы в Омске у своего конкурента - "Омского дома печати". К слову, они находятся даже в одном здании по проспекту Маркса, 39. По данным "Коммерсанта", в перечне имущества компании в Омске и Новосибирске - восемь земельных участков (более 7 га) общей кадастровой стоимостью 179,3 млн руб. и 23 объекта недвижимости (производственные здания и помещения) общей площадью более 100 тыс. кв. м.

- С момента объявления о продаже прошло слишком мало времени. Сложно сказать, вызовет ли актив интерес у профильных игроков. Если говорить о "Советской Сибири" как об имущественном комплексе, то цена слишком высока. Я сам ещё не принял решение - участвовать ли в торгах, - заявил изданию исполнительный директор ОАО "Советская Сибирь" Вячеслав Корягин.

Эксперты также полагают, что в случае покупки предприятия новым владельцем издательство может заинтересовать как площадка для развития бизнеса, не связанного с полиграфической деятельностью.