Глава омского Союза предпринимателей назвал новый алкогольный закон "имитацией бурной деятельности"

Законопроект, запрещающий стационарным заведениям общепита продавать горячительные напитки с 22:00 до 10:00, был принят депутатами областного парламента в прошлом году. Накануне, 16 марта, на заседании Законодательного собрания Омской области этот запрет был отменён. Глава комитета по экономической политике и инвестициям Дмитрий Шишкин объяснил произошедшее требованием федерального законодательства.

"Омск Здесь" попросил главу областного союза предпринимателей, известного ритейлера Дмитрия Шадрина рассказать, как принятые изменения отразятся на омском бизнесе.

- То, что регулирование общепита уходит на федеральный уровень, а у местных органов полномочия забирают, имеет свою причину. Всё это ненужная трата времени, - заявил Дмитрий Шадрин. - Теперь будем ждать, когда на федеральном уровне снова решат, что ночной запрет на алкоголь, наоборот, лучше. Эти поправки ничего не решали тогда, их отмена, соответственно, тоже ничего не решает. Это ни к чему не приводящая имитация деятельности по регулированию жизни нашего общества. Спросить бы у этих законодателей, помнят ли они, имитируя деятельность, цели регулирования? Целеполагание, на мой взгляд, у них не является красной линией. А когда не понимаешь, какова цель, тогда и делается, что попало. Должна быть цель, чтобы люди меньше употребляли спиртного. Но своими делами они лишь загоняют проблемы в угол, в нелегальную торговлю, которая не регулируется никак.

Принятые на вчерашнем заседании поправки в закон "О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области" вступят в силу 31 марта текущего года.