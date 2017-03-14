В Омской области кочегары не получали молоко за вредную работу
Экономика  •  14 марта 2017, 12:35, последнее обновление 14 марта 2017, 12:45  •  печать

В Омской области кочегары не получали молоко за вредную работу

Автор: Вероника Жукова

В Усть-Ишимском районе Омской области 36 кочегаров получили компенсацию за вредные условия труда лишь после вмешательства прокуратуры.

Прокуратура Усть-Ишимского района Омской области в ходе проверки обнаружила нарушения трудового законодательства в деятельности "Центра финансово-экономического и хозяйственного обеспечения в сфере культуры". Как оказалось, учреждение не соблюдало законодательство об охране труда.

Как сообщает пресс-служба омской прокуратуры, в организации в должности машинистов-кочегаров работает 36 человек. В течение 2016 года они не получали молоко или другую молочную продукцию за вредные условия труда. Эквивалентные денежные выплаты компания сотрудникам также не предоставила.

В результате прокурорского вмешательства кочегарам выплатили компенсацию в размере 92 606 рублей.

Теги  •  #денежная компенсация #молоко #прокуратура

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