В Омской области кочегары не получали молоко за вредную работу

В Усть-Ишимском районе Омской области 36 кочегаров получили компенсацию за вредные условия труда лишь после вмешательства прокуратуры.

Прокуратура Усть-Ишимского района Омской области в ходе проверки обнаружила нарушения трудового законодательства в деятельности "Центра финансово-экономического и хозяйственного обеспечения в сфере культуры". Как оказалось, учреждение не соблюдало законодательство об охране труда.

Как сообщает пресс-служба омской прокуратуры, в организации в должности машинистов-кочегаров работает 36 человек. В течение 2016 года они не получали молоко или другую молочную продукцию за вредные условия труда. Эквивалентные денежные выплаты компания сотрудникам также не предоставила.

В результате прокурорского вмешательства кочегарам выплатили компенсацию в размере 92 606 рублей.