В Омске под видом компенсации вкладов у пенсионерки украли 98 тысяч рублей
Происшествия  •   3 марта 2017, 07:34, последнее обновление 3 марта 2017, 09:34  •  печать

В Омске под видом компенсации вкладов у пенсионерки украли 98 тысяч рублей

Автор: Василий Епанчинцев

Жительница Октябрьского округа стала жертвой мошенников.

Накануне в дежурную часть пункта полиции "Октябрьский" обратилась 68-летняя жительница Октябрьского округа, которая рассказала, что у неё с банковской карты пропала крупная денежная сумма, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. На телефон потерпевшей позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей одного из банков. Старушку она убедила в том, что ей причитается выплата компенсации за сгоревшие ранее вклады.

Для получения дополнительных денежных средств пенсионерка пошла к банкомату, чтобы совершить необходимые операции. Затем она сообщила мошенникам полученные смс-пароли. Так старушка лишилась 98 тыс. руб. со своей карты.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".

Теги  •  #банковская карта #мошенничество

Читайте также

Вавилон 980х90

Комментарии

Добавить свой
Анна Соцкая  •  3 марта 2017, 10:05

Пенсионеры это самая незащищенная часть населения, которых очень легко обмануть, вот мошенники этим и пользуются. Очень жаль женщину хочется, чтобы полиция обязательно нашло преступников.

Ответить
Юлия Скиба  •  3 марта 2017, 09:02

Каждый день пенсионеров обманывают и обманывают. Мне всегда казалось, что пожилые люди никому не доверяют. Но нет.

Ответить
Последние новости
Омск оказался в лидерах Сибири по убыли населения  •  сегодня, 10:07
В центре Омска появится 923 новых парковочных места  •  сегодня, 08:05
"Авангард" разгромил "Адмирал" в пятом матче серии  •  вчера, 21:55  •  
Почти 400 человек вместились в надутый омичкой мыльный пузырь  •  вчера, 18:12  •   1  •  
В омское котокафе не пустили кота-инстаграмера из Нижнего Тагила  •  вчера, 17:45  •   2
Казахстан хочет отказаться от омских нефтепродуктов  •  вчера, 17:37  •   1
Еще новости
СибРМ 240x400
Ювелирный Союз 240Х400
Золото55 240x400