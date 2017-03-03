В Омске под видом компенсации вкладов у пенсионерки украли 98 тысяч рублей

Накануне в дежурную часть пункта полиции "Октябрьский" обратилась 68-летняя жительница Октябрьского округа, которая рассказала, что у неё с банковской карты пропала крупная денежная сумма, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. На телефон потерпевшей позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей одного из банков. Старушку она убедила в том, что ей причитается выплата компенсации за сгоревшие ранее вклады.

Для получения дополнительных денежных средств пенсионерка пошла к банкомату, чтобы совершить необходимые операции. Затем она сообщила мошенникам полученные смс-пароли. Так старушка лишилась 98 тыс. руб. со своей карты.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".