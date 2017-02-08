В январе в Омске подешевел алкоголь и подорожало масло
Экономика  •   8 февраля 2017, 10:51  •  печать

В январе в Омске подешевел алкоголь и подорожало масло

Автор: Варвара Козловская

Как отмечают эксперты, за год стоимость сливочного масла выросла и превысила 414 рублей за килограмм, а цены на алкогольную продукцию, наоборот, снизились. 

Как отмечают в Омскстате, цены на продовольственные товары в январе этого года повысились в среднем на 0,4 %, в то время как в прошлом году рост составил 0,3 %. Стоимость минимального набора продуктов питания в конце января составляла 3187,52 рубля в расчёте на месяц, повысившись за месяц на 1,3 %.

В январе рост цен отмечен на хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочную продукцию, рыбу и морепродукты, масло сливочное, макаронные изделия, а также на картофель и плодоовощную продукцию. Снижение цен зарегистрировано на мясо и птицу, яйца куриные, масло подсолнечное, сахар и алкогольные напитки(-0,3 %).

Средний уровень цен на непродовольственные товары. Подорожали ткани, трикотажные изделия, электротовары, медикаменты, табачные изделия, бензин автомобильный, топливо, строительные материалы. Снижение цен отмечено на одежду и обувь, телерадиотовары, мебель, моющие и чистящие средства.

Цены и тарифы на услуги в январе также стали менее доступными. Зарегистрировано повышение цен на жилищные услуги, медицинские, санаторно-оздоровительные, бытовые, образования, связи, страхования, а также физической культуры и спорта. Снижение цен и тарифов отмечено на коммунальные услуги, услуги пассажирского транспорта и услуги зарубежного туризма.

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r Теги  •  #Омскстат #подорожание #продукты #цены

Комментарии

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Таисия Петрова  •  8 февраля 2017, 11:06

По мне так лучше все бы наоборот было, масло бы снизилось в цене чем алкоголь, может быть еще и пить стали бы меньше.

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Влад Никитин  •  8 февраля 2017, 11:38

Пить меньше не станут, зато к суррогатам всяким потянутся. Так что, может, и правильно.

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