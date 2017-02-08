Омичи стали чаще оплачивать кредиты через интернет
Экономика  •   8 февраля 2017, 10:15, последнее обновление 8 февраля 2017, 10:19  •  печать

Омичи стали чаще оплачивать кредиты через интернет

Автор: Варвара Козловская

В минувшем году число таких платежей выросло на 29 %.

Аналитики сервиса "Яндекс.Деньги" изучили платежи пользователей на сайте и в мобильном приложении сервиса за 2016 и 2015 годы.

Так, итоги исследования показали, что в прошлом году траты омичей на погашение кредитов через интернет выросли на 66 % по сравнению с 2015 годом, а число платежей - на 29 %. За год омичи в целом потратили на погашение кредитов онлайн на 13 % меньше, чем красноярцы, и в 3,5 раза меньше, чем новосибирцы.

По данным Объединённого кредитного бюро, кредитами пользуется две трети экономически активного населения Омской области. Средний онлайн-взнос омичей по кредитам - 2582 рубля. ​В среднем омские заёмщики должны банкам 156 468 рублей.

Отметим также, что в Сибирском федеральном округе доля жителей, которые берут кредиты, в 2015 году стала самой высокой в стране - 39,3 %, а почти у каждого четвёртого заемщика выплаты по кредиту превышали 30 % от общего дохода.

"Яндекс" выяснил, как омские шопоголики готовятся к популярной китайской онлайн-распродаже

Омских сотрудников "Билайна" переведут на хоум-офис

r Теги  •  #деньги #кредит #платежи #Яндекс

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
В Нововаршавке объявили чрезвычайное положение из-за отсутствия питьевой воды  •  сегодня, 18:17
Сотрудники ГИБДД проверили наличие тонировки на омских автомобилях  •  сегодня, 17:09
Семилетний омич стал участником шоу "Голос. Дети"  •  сегодня, 17:00  •   1
В Омской области через два года после пожара восстановят дом культуры  •  сегодня, 16:50
Омского подростка подозревают в распространении детской порнографии  •  сегодня, 16:21
Омскому губернатору показали пуховых свиней  •  сегодня, 16:00  •   2
Еще новости
Ювелирный союз 25+5, 240х440
Иети шоу 240х400
Вавилон