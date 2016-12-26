Общество  •  26 декабря 2016, 13:31, последнее обновление 26 декабря 2016, 13:43  •  печать

Омский спорткомплекс "Юность" к новому году обновил цены

Автор: Виктория Стрельникова

Мэрия утвердила новые тарифы на услуги спорткомплекса "Юность". В среднем, стоимость занятий для омичей в спортивных секциях возросла на 5 %.

Новогодний подарок в виде повышения тарифов приготовила администрация Омска горожанам - любителям здорового образа жизни. Опубликован новый прейскурант на услуги муниципального спортивного комплекса "Юность". В последний раз цены здесь обновлялись год назад.

В частности, час пользования бассейном для взрослых в будни и выходные дни теперь составит 190 рублей. Для детей от 6 до 14 лет - 100 рублей. В среднем, цена повысилась на 5 %.

Повышение стоимости занятий коснулось практически всех спортивных кружков и секций, в том числе и стоимость посещения катка на стадионе "Юность".

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r Теги  •  #каток #мэрия #Омск
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