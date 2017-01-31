В Омске неподалеку от Парка Победы начали строить гостиничный комплекс

Началось строительство гостиничного комплекса по типу "живи и работай" под названием "Суворов парк". Он должен появиться неподалёку от Парка Победы. Заявленный объём инвестиций в проект 600 млн руб. Однако городской департамент архитектуры говороил, что разрешение на строительство не выдавал.

В Омске по улице Суворова началось строительство гостиничного комплекса "Суворов парк", предусматривающего всю необходимую инфраструктуру для комфортного проживания, работы и отдыха. В настоящее время уже возведено свайное поле. Об этом сообщает региональное правительство. Финансирование проекта будет долевым. Часть средств вложит омская компания - ООО "Суворов парк", часть - московский инвестор ЗАО ИГ "Корпорация инвестиций", привлекающее заёмные средства Сбербанка. Объём инвестиций составит 600 млн руб.

Площадь здания "Суворов парка" составит более 19,3 тыс. кв. м. Здесь предусмотрена подземная парковка на 52 места и полуподземный паркинг на 70 мест. В гостиничном комплексе планируется создать 150 рабочих мест. Срок реализации проекта - 2017-2018 гг. Он с 2015 года находится на сопровождении у Агентства развития и инвестиций Омской области. Специалисты Агентства сообщают, что инициатор проекта получил разрешение на выполнение работ на объекте. На февраль запланировано получение разрешения на строительство инженерных сетей.

Представитель ООО "Суворов парк" Людмила Василевская от комментариев воздержалась, лишь пояснив, что застройка будет вестись на двух участках, которые имеют привязку к адресам ул. Суворова, 116/1, и ул. Суворова, 116/2. Неподалеку по ул. Суворова, 110, располагается оздоровительно-гостиничный комплекс "Ника".

18 января на комитете Горсовета рассматривался вопрос о земельном участке, выделенном под строительство гостиничного комплекса. У ООО "Суворов парк" на праве аренды он находится с 2012 года. Омских депутатов возмутило то, что первоначально разрешение получалось только на строительство гостиницы, а сейчас выходит, что появится здесь торгово-развлекательный комплекс с гостиницей. И. о. главного архитектора Омска Евгений Зоммер пообещал разобраться в этом вопросе. Однако по данным департамента архитектуры, на начало января разрешение на строительство объекта торговли и развлекательного комплекса им не выдавалось.