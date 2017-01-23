В Омске откроется новая детская библиотека

26 января в 12:00 на улице Новокирпичная, 5, состоится презентация "Знакомьтесь: первая в России детская библиотека имени Веры Чаплиной". Принять участие в ней могут все желающие.

Как рассказали в департаменте культуры омской мэрии, Вера Чаплина - автор известных детских книг "Питомцы зоопарка", "Кинули", "Фомка - белый медвежонок", которые вышли в свет на 40 языках мира.

- В течение пяти лет омские муниципальные библиотеки поддерживают дружеские отношения с внучкой писательницы Мариной Агафоновой и автором первой биографической книги о Вере Васильевне Максимом Тавьевым. Их предложение о присвоении имени Веры Чаплиной одной из омских библиотек получило поддержку департамента культуры администрации Омска, и в результате в дар омичам передана уникальная коллекция книг и материалов из личного архива писательницы, - рассказала главный библиотекарь отдела организационно-методической работы Центральной городской библиотеки Елена Монахова. - Они занимают сегодня достойное место в новом интерьере библиотеки, разработанном по авторскому дизайн-проекту, и широко представлены в биографической экспозиции о Вере Чаплиной".

В рамках презентации гостям покажут редкие документы, рукописи, иллюстрации известных художников, а в фойе будет организована тематическая фотовыставка "Московский зоопарк в фотографиях Анатолия Анжанова". Также на открытие библиотеки придут представители мэрии, экологических организаций города и области и образовательных учреждений Ленинского округа.