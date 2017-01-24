Омская область получит одну из крупнейших субсидий на сельские дороги
Экономика  •  24 января 2017, 11:12, последнее обновление 24 января 2017, 11:46  •  печать

Омская область получит одну из крупнейших субсидий на сельские дороги

Автор: Екатерина Криль

Российское правительство выделит региону 464 млн рублей на строительство сельских дорог к населённым пунктам и производственным объектам.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении субсидий 54 субъектам федерации в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы. Общий объём финансирования на 2017 год превысил 8,3 млрд рублей.

Средства выделяются на строительство автомобильных дорог к населённым пунктам и объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Омская область получит более 464 млн рублей. Это максимальная субсидия среди регионов Сибирского федерального округа. Больше, чем наша область, получат только Башкортостан (634 млн руб.), Татарстан (578 млн руб.) и Удмуртия (520 млн руб.).

Распоряжение подписано 21 января и одобрено на заседании федерального кабмина.

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r Теги  •  #дороги #Правительство России #субсидия

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