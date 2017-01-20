Экономика  •  20 января 2017, 14:15, последнее обновление 20 января 2017, 14:43  •  печать

Стало известно, какие омские фирмы в 2017 году проверит трудовая инспекция

Автор: Артем Кримин

В Сети появился список предприятий, руководству которых в текущем году стоит ждать в гости сотрудников государственной инспекции труда. 

Сегодня, 20 января, на сайте государственной инспекции труда региона появился план проверок омских организаций в 2017 году. В списке фигурируют как коммерческие организации, так и бюджетные учреждения. Например, трудовых инспекторов в текущем году стоит ждать Театру "Студия Л. Ермолаевой", Музею имени М.А. Врубеля, Марьяновской центральной районной больнице и БУ "Омские муниципальные библиотеки".

Из коммерческих организаций в плане проверок фигурирует ЗАО "Гостиничный комплекс "Турист", ООО "Триумф Плаза", АО "Омскгазстройэксплуатация", АО "Омский бекон" и другие известные компании. 

Полный список оранизаций, которым предстоит пройти в этом году проверку, можно скачать здесь.

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r Теги  •  #бизнес #проверка #трудовая инспекция

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