Стало известно, какие омские фирмы в 2017 году проверит трудовая инспекция

В Сети появился список предприятий, руководству которых в текущем году стоит ждать в гости сотрудников государственной инспекции труда.

Сегодня, 20 января, на сайте государственной инспекции труда региона появился план проверок омских организаций в 2017 году. В списке фигурируют как коммерческие организации, так и бюджетные учреждения. Например, трудовых инспекторов в текущем году стоит ждать Театру "Студия Л. Ермолаевой", Музею имени М.А. Врубеля, Марьяновской центральной районной больнице и БУ "Омские муниципальные библиотеки".

Из коммерческих организаций в плане проверок фигурирует ЗАО "Гостиничный комплекс "Турист", ООО "Триумф Плаза", АО "Омскгазстройэксплуатация", АО "Омский бекон" и другие известные компании.

Полный список оранизаций, которым предстоит пройти в этом году проверку, можно скачать здесь.