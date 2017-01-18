На дороги Омска выйдут новые автобусы
Экономика  •  18 января 2017, 13:44, последнее обновление 18 января 2017, 13:44  •  печать

На дороги Омска выйдут новые автобусы

Автор: Екатерина Криль

До конца года муниципалитет намерен закупить несколько десятков автобусов ПАЗ, благодаря чему сократится время ожидания пассажиров.

Департамент транспорта администрации Омска запланировал покупку в лизинг 30 автобусов марки ПАЗ-3204. Средства на новые машины появились в результате роста доходов муниципальных пассажирских предприятий после отмены 27 нерегулируемых маршрутов.

Подвижной состав, который есть сейчас у муниципальных предприятий, устарел, хотя он и отвечает требованиям безопасности. Эту ситуацию нужно менять. Думаю, до конца года покупка состоится, - прокомментировал сегодня директор департамента транспорта мэрии Алексей Мартыненко.

По словам руководителя, покупка нового подвижного состава позволит не только сократить время ожидания пассажирами автобусов, но и экономить более 20 млн рублей в год.

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r Теги  •  #Алексей Мартыненко #общественный транспорт

Комментарии

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Леонид Портнов  •  18 января 2017, 14:50

Автобусы надо уже покупать, ведь до конца года еще жить надо. Ну и понятно, что надо обратить внимание на качество и проходимость новых автобусов.

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