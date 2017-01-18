На дороги Омска выйдут новые автобусы

До конца года муниципалитет намерен закупить несколько десятков автобусов ПАЗ, благодаря чему сократится время ожидания пассажиров.

Департамент транспорта администрации Омска запланировал покупку в лизинг 30 автобусов марки ПАЗ-3204. Средства на новые машины появились в результате роста доходов муниципальных пассажирских предприятий после отмены 27 нерегулируемых маршрутов.

Подвижной состав, который есть сейчас у муниципальных предприятий, устарел, хотя он и отвечает требованиям безопасности. Эту ситуацию нужно менять. Думаю, до конца года покупка состоится, - прокомментировал сегодня директор департамента транспорта мэрии Алексей Мартыненко.

По словам руководителя, покупка нового подвижного состава позволит не только сократить время ожидания пассажирами автобусов, но и экономить более 20 млн рублей в год.