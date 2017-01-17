Область хочет отремонтировать взлетно-посадочную полосу омского аэропорта за два млрд руб.

Реконструкция взлётно-посадочной полосы омского аэропорта пройдёт не ранее 2018 года. На эти цели из областного бюджета будет выделено 250 млн руб. Еще 2,2 млрд руб. региональные власти хотят получить из федеральной казны.

Сегодня на заседании комитета по собственности Законодательного собрания Омской области рассматривался вопрос о грядущей реконструкции взлётно-посадочной полосы омского аэропорта. Об этом сообщает ИА "Омскрегион". Напомним, до 2015 года федеральный бюджет планировал направить на реконструкцию инфраструктуры аэродрома 1,8 млрд рублей. Но сроки финансирования были перенесены.

Представитель регионального Минпрома Денис Гребенюк озвучил новые сроки, дополнительно уточнив: реконструкция возможна только на условиях софинансирования.

- Сейчас вносим первые изменения в областной бюджет, закладываем более 200 миллионов рублей. Это позволит привлечь средства федерального бюджета, - приводит слова Дениса Гребенюка издание.

Если регион найдет деньги, федерация может выделить омскому аэропорту 2,2 млрд руб.

Напомним, ранее сообщалось, что Ростехнадзор нашел более сотни технических нарушений в деятельности аэровокзала, до устранения которых здание могут закрыть.