Омский аэропорт могут закрыть на три месяца из-за небезопасной электрики

Ростехнадзор выявил более сотни технических нарушений, до устранения которых здание аэровокзала может быть закрыто.

Плановая проверка ОАО "Омский аэропорт" проводилась в конце декабря. Специалисты надзорного ведомства насчитали 139 нарушений требований энергетической безопасности.

"Основные нарушения: не защищены от коррозии заземляющие проводники в камере трансформатора; отсутствует двухстороннее освещение в РУ-10кВ. Не закрыт несгораемыми плитами кабель в трансформаторной камере и не устранена течь масла и охлаждающей жидкости из шпилек и фланцевых соединений. Отсутствует освещение в ячейках РУ", - сообщили в пресс-службе Сибирского управления Ростехнадзора.

По итогам проверки генеральный директор аэропорта Сергей Зезюля получил предписание об устранении выявленных нарушений. Также составлены протоколы об административном правонарушении на юридическое лицо и на пять должностных лиц по статье 9.11 КоАП РФ "Нарушение правил пользования топливом и энергией...". Данная статья предусматривает нарушение в виде штрафа до 40 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до девяноста суток.