Авиарейс из Омска в Красноярск закрыт
Экономика  •  13 января 2017, 18:43, последнее обновление 13 января 2017, 21:41  •  печать

Авиарейс из Омска в Красноярск закрыт

Автор: Екатерина Криль

Компания "КрасАвиа" пока не намерена возобновлять полёты по машруту, открытому всего два месяца назад.

Закрытие рейса объясняется тем, что он не попал в список субсидируемых, утверждённый Росавиацией на 2017 год. Последний самолёт, осуществивший перелёт 31 декабря 2016 года, был загружен максимально, однако обычно пассажиры выкупали только 50 % мест. Возобновление полётов в весенне-летнем сезоне этого года не планируется, сообщает информагентство ТВК со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании Анастасию Якименко.

Рейс Красноярск - Омск - Уфа был запущен 12 ноября 2016 года. Известно, что "КрасАвиа" сохранит самолёты в Башкортостан, так как этот рейс будет частично субсидироваться. Самолёты в Уфу начнут летать с 5 февраля.

Омск и Горно-Алтайск свяжет прямое авиасообщение

Из расписания омского аэропорта могут исчезнуть четыре рейса

r Теги  •  #авиаперевозки #КрасАвиа #Красноярск
Оптика

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Омичи опасаются падения досок с крыши пятиэтажки в центре города  •  сегодня, 21:47
Фёдор Канарейкин возглавит команду дивизиона Чернышёва на Матче звёзд КХЛ 2017  •  сегодня, 18:17  •   1
Мэрия Омска избавляется от медийных активов  •  сегодня, 17:43  •   1
Почти 90 % омских дорог не соответствуют требованиям зимнего содержания  •  сегодня, 17:30  •   3
Кино в Омске: "Ла-Ла Ленд", бенефис Бена Аффлека и семейные комедии  •  сегодня, 17:15  •   1  •  
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 1
Радио Сибирь
Вавилон