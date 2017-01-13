Авиарейс из Омска в Красноярск закрыт

Компания "КрасАвиа" пока не намерена возобновлять полёты по машруту, открытому всего два месяца назад.

Закрытие рейса объясняется тем, что он не попал в список субсидируемых, утверждённый Росавиацией на 2017 год. Последний самолёт, осуществивший перелёт 31 декабря 2016 года, был загружен максимально, однако обычно пассажиры выкупали только 50 % мест. Возобновление полётов в весенне-летнем сезоне этого года не планируется, сообщает информагентство ТВК со ссылкой на пресс-секретаря авиакомпании Анастасию Якименко.

Рейс Красноярск - Омск - Уфа был запущен 12 ноября 2016 года. Известно, что "КрасАвиа" сохранит самолёты в Башкортостан, так как этот рейс будет частично субсидироваться. Самолёты в Уфу начнут летать с 5 февраля.