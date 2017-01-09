Омск и Горно-Алтайск свяжет прямое авиасообщение
Общество  •   9 января 2017, 11:15, последнее обновление 9 января 2017, 11:51  •  печать

Омск и Горно-Алтайск свяжет прямое авиасообщение

Автор: Варвара Козловская

В этом году омичи смогут добраться до Алтая на самолёте.

Об этом сообщает Sibnet.ru со ссылкой на директора аэропорта Горно-Алтайска Сергея Круглова, который ранее возглавлял Омский аэропорт. Планируется, что прямое авиасообщение Горно-Алтайска с Омском, а также с Иркутском, запустят весной, когда направления будут особенно востребованы туристами. Авиакомпания, которая будет выполнять эти рейсы, пока не определена.

Отметим, что аэропорт Горно-Алтайска возобновил свою работу в прошлом году после 20 лет простоя. На данный момент из региона прямые рейсы осуществляются в Москву, Красноярск, Тюмень, Казань, Екатеринбург и Уфу.

Омичи из-за морозов не смогли вовремя покинуть самолёт в Москве

r Теги  •  #Горно-Алтайск #омский аэропорт #открытие #прямое авиасообщение
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