Омские коллекторы временно остались без работы

С начала этого года все коллекторские агентства, чтобы работать на рынке, должны будут пройти госрегистрацию. Всего по России таковых чуть более десятка. В Омске легально работать не может пока ни одно агентство.

С 1 января 2017 года вступили в силу новые правила работы коллекторских агентств. Отныне на рынке существовать могут только те, кто включён в единый госреестр коллекторских агентств. Пока в нашей стране насчитывается только 10 таких компаний, они получили свидетельства в конце прошлого года. В число легальных коллекторов вошли крупные федеральные игроки. Несколько из них работают на территории нашего региона. Чтобы осуществлять деятельность по взысканию долгов, филиалы компаний регистрировать не обязательно, достаточно подать заявление по месту "прописки" предприятия.

Напомним, полномочиями по ведению реестра наделено Управление федеральной службы судебных приставов России. Как сообщили ИА "Омск Здесь" в управлении ФССП по Омской области, в нашем регионе ни одно омское агентство не получило госрегистрацию. Хотя таковых насчитывается чуть менее десятка. Причина проста. В омском управлении ещё не создан специальный отдел, отвечающий за это направление. Однако приставы обещают, что в течение месяца он появится.

- Главный судебный пристав России Артур Парфёнчиков сообщил, что основные коллекторские компании уже зарегистрированы и, соответственно, внесены в реестр. Закон разрешает заниматься взысканием долгов только тем организациям, у которых не имеется иных направлений деятельности, кроме взыскания долгов. Это, пожалуй, первая сложность, с которой столкнулись многие коллекторские агентства при регистрации, - говорит руководитель проекта Dolgi.ru Павел Дашевский. - Если в каком-то из регионов ещё официально не открыто отделение, это не означает, что судебные приставы не ведут там работу. Ведь наиболее негативную репутацию заработали именно региональные коллекторы, и, следовательно, именно на местах спешить нельзя. Необходимо тщательно провести анализ регистрируемых компаний и установить за ними чёткий контроль.

Пока от коллекторских агентств по всей стране поступило всего 31 заявление в пяти регионах. Всего же в России до "часа икс" работало 553 тыс. компаний, занимающихся коллекторской деятельностью.

Заметим, что отныне деятельность взыскателей жёстко регламентирована законом. В противном случае, коллекторы сами могут "попасть на счётчик". Теперь агентства обязаны встречаться с должником лишь раз в неделю, а звонить - не чаще двух раз за семь дней. Причём звонить запрещено с 20:00 до 8:00. Им запрещено пользоваться устройствами, скрывающими телефонный номер и адрес электронной почты, передавать информацию о долге третьим лицам. За нарушения правил общения с должниками коллекторам грозит штраф в два миллиона рублей.