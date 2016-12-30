Омская область хочет взять в долг шесть миллиардов рублей

Правительство Омской области планирует открыть три кредитных линии в банках более чем на шесть миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств.

На сайте госзакупок региональным министерством финансов объявлены три аукциона на предоставление кредитов Омской области. В первых двух случаях область планирует открыть невозобновляемые кредитные линии каждая с лимитом в 3 млрд руб. Начальная цена контракта - 945 млн руб. Кредиты берутся сроком на три с половиной года под 10,5 % годовых.

Третья кредитная линия также должна быть невозобновляемой с лимитом 700 млн руб. Срок кредитования и проценты по кредиту аналогичны. Цена контракта - 220,5 млн руб.

Замёные средства пойдут на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств. Как пояснили ИА "Омск здесь" в главном финансовом ведомстве региона, область рефинансирует существующие кредитные обязательства. В минфине надеются взять кредит по более низкой процентной ставке, тем самым заменив существующие "дорогие" кредиты дешёвыми.

Напомним, на 1 декабря 2016 года размер госдолга Омской области составил 38 млрд руб. Из них долг по кредитным соглашениям и договорам - 14 млрд руб.