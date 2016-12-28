Две омички стали лауреатами федерального конкурса "Молодой предприниматель России"
Экономика  •  28 декабря 2016, 15:19, последнее обновление 28 декабря 2016, 16:08  •  печать

Две омички стали лауреатами федерального конкурса "Молодой предприниматель России"

Автор: Виктория Стрельникова

Омские предпринимательницы Анастасия Алёшина и Наталья Нагайник стали лауреатами конкурса "Молодой предприниматель России - 2016". Девушки заняли третьи места в своих номинациях. Омская область оказалась единственным регионом, который с призовыми местами будет поздравлять сразу двух участниц. 

С хорошими новостями из Москвы, где завершился финал конкурса "Молодой предприниматель России - 2016", в родной город вернулись омички Анастасия Алёшина и Наталья Нагайник. Бизнес-леди стали лауреатами престижного конкурса, заняв третьи места в своих номинациях. Анастасия Алёшина - "Производитель года", Наталья Нагайник - "Лучший работодатель года".

Анастасия родом из Крутинского района. Несколько лет назад она вместе с сестрой Олесей занялась в Крутинке животноводством, причём девушки зарегистрировали своё ИП, едва им исполнилось 18 лет. Молоком со своего подворья они снабжали не только родное село, но и жителей соседних деревень. Наталья Нагайник - руководитель центра развития туризма "Увлечён и Я".

В финале конкурса предприниматели защитили свои бизнес-проекты перед членами жюри. В его состав вошли известные представители делового сообщества, успешные бизнесмены, бизнес-тренеры, победители конкурса прошлых лет. Победителей и призёров выбирали в шести номинациях. Омская область стала единственным регионом, который будет поздравлять двух лауреатов конкурса с заслуженной победой.

"Молодой предприниматель России" - ежегодная премия в сфере малого бизнеса. Конкурс проводится Федеральным агентством по делам молодёжи. Ежегодно его участниками становятся более двух тысяч молодых предпринимателей более чем из 50 субъектов Федерации.

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r Теги  •  #конкурс #молодой предприниматель России #Омск
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