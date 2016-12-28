Директор омского БТИ завысил стоимость речного песка
Общество  •  28 декабря 2016, 11:50, последнее обновление 28 декабря 2016, 11:53  •  печать

Директор омского БТИ завысил стоимость речного песка

Автор: Василий Епанчинцев

За неисполнение требования прокурора руководителя омского БТИ Сергея Сокура оштрафовали.

В ноябре 2015 года омский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" для расчёта стоимости речного песка использовал в качестве объектов-аналогов данного полезного ископаемого ценовые предложения из других субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. Надзорный орган потребовал устранить нарушение, но представление прокурора было исполнено только через 18 дней после истечения месячного срока.

Тогда по требованию прокуратуры руководитель БТИ Сергей Сокур был привлечён к административной ответственности. Его оштрафовали на 2 тыс. рублей.

Омская область готовится к крупному половодью весной

r Теги  •  #песок #прокуратура
Оптика

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
В мэрии Омска будет организовано проектное управление  •  сегодня, 11:02
В Омске водитель Kia сбил восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе  •  сегодня, 08:25  •   4
Омская область заняла второе место в стране по посевам льна  •  сегодня, 08:09
Спустя три года после принятия стратегии развития в Омской области появился нефтехимический кластер  •  вчера, 17:00  •   4
Самых богатых чиновников Омской области нашли в Марьяновском районе  •  вчера, 16:01  •   1
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 2
Радио Сибирь