Директор омского БТИ завысил стоимость речного песка

В ноябре 2015 года омский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" для расчёта стоимости речного песка использовал в качестве объектов-аналогов данного полезного ископаемого ценовые предложения из других субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. Надзорный орган потребовал устранить нарушение, но представление прокурора было исполнено только через 18 дней после истечения месячного срока.

Тогда по требованию прокуратуры руководитель БТИ Сергей Сокур был привлечён к административной ответственности. Его оштрафовали на 2 тыс. рублей.