Омские заключённые начали производить палочки для еды
Экономика  •  26 декабря 2016, 15:40  •  печать

Омские заключённые начали производить палочки для еды

Автор: Василий Епанчинцев

В исправительной колонии № 8 наладили производство палочек для еды.

В омской исправительной колонии № 8 на производстве палочек для еды трудоустроили 45 заключённых, сообщает пресс-служба УФСИН России по Омской области. Цех организован совместно с одним из омских предприятий.

При помощи варочной камеры брёвна пропаривают, затем 12 рубачных станков обрабатывают бревно и создают древесную ленту, после чего два лущильных станка из древесной ленты изготавливают сами палочки. Затем продукция высушивается и поступает на склад. За смену заключённые могут произвести до 800 тыс. палочек.

Готовая продукция поступает во Владивосток, где сортируется и упаковывается.

В Омской области случился ипотечный бум

r Теги  •  #производство #УФСИН
Оптика

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Электрички меняют расписание до конца праздников  •  сегодня, 16:37
В Омске поймали мошенницу, воровавшую деньги с банковских карт  •  сегодня, 16:10
Обнажившиеся омские пожарные собрали 60 тысяч рублей в помощь детям   •  сегодня, 16:04
После взрыва на омской птицефабрике "Сибирская" нашли нарушения  •  сегодня, 15:09
Экс-солист Омской филармонии погиб в авиакатастрофе в Чёрном море  •  сегодня, 14:47  •  
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 2
Радио Сибирь