Омские заключённые начали производить палочки для еды

В омской исправительной колонии № 8 на производстве палочек для еды трудоустроили 45 заключённых, сообщает пресс-служба УФСИН России по Омской области. Цех организован совместно с одним из омских предприятий.

При помощи варочной камеры брёвна пропаривают, затем 12 рубачных станков обрабатывают бревно и создают древесную ленту, после чего два лущильных станка из древесной ленты изготавливают сами палочки. Затем продукция высушивается и поступает на склад. За смену заключённые могут произвести до 800 тыс. палочек.

Готовая продукция поступает во Владивосток, где сортируется и упаковывается.