В Омской области случился ипотечный бум

За прошедшие 11 месяцев омичам выдано более девяти тысяч ипотечных кредитов на новостройки. Это на 28 % больше, чем в прошлом году. Однако омские эксперты былого ажиотажа на жильё не наблюдают, уверяя: спрос на ипотеку никак не повлиял на рост рынка жилой недвижимости.

Рынок ипотечного жилищного кредитования, похоже, к концу года оживился. Согласно данным Центрального банка, за 11 месяцев 2016 года в Омской области выдано 9131 ипотечный жилищный кредит на новостройки на общую сумму 12,7 млрд руб. Средний срок кредитования составил 15 лет.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост ипотечного жилищного кредитования составил 28 %. За январь-ноябрь 2015 года было выдано 7120 ипотечных кредитов на сумму 9,3 млрд руб.

Всего, по оценкам Агентства ипотечного жилищного кредитования, объём выданных ипотечных кредитов за 11 месяцев этого года вырос на 31 % до 1,3 трлн руб. Агентство прогнозирует, что по итогам 2016-го будет выдано около 900 тыс. кредитов на сумму не менее 1,5 трлн руб.

- Если говорить о возросшем объёме ипотечных кредитов, то необходимо понимать, с чем он сравнивается. С аналогичным периодом прошлого года? Тогда давайте посмотрим, насколько просели продажи, - поясняет руководитель АН "Аркада-Стиль" Константин Романко. - Это может быть так называемый "эффект низкой базы". Мы "упали" в 2015 году, а сейчас просто выросли на 30 % до того же состояния. Возможно, это одна из причин. Кроме того, количество ипотечных сделок действительно увеличилось, но одновременно снизилось количество сделок с наличными деньгами.

По мнению экспертов, тенденция увеличения спроса на ипотеку никак не повлияет на рынок жилой недвижимости.

- Если мы могли наблюдать высокий спрос, то стоимость квадратного метра начала расти, чего на самом деле не происходит, - резюмирует Константин Романко.