"Омскагрегат" и "Полиом" больше всех сэкономили на налоге

Омские компании в этом году сэкономили на налогах 700 млн руб. Значительные налоговые преференции в размере 235 млн руб. удалось получить трем предприятиям.

По сообщению регионального Управления федеральной налоговой службы, за девять месяцев 2016 года правом применения "нулевой" налоговой или пониженной ставки по налогу на прибыль воспользовались 189 омских компаний. Им удалось сэкономить на налогах 700 млн рублей при выручке более 300 млрд руб.

Самые значительные преференции в размере 235 млн руб. получили три предприятия, которые осуществляли вложения в развитие нефтехимического комплекса области, а также занятые производством товаров и получившие инвестиционные налоговые кредиты. Скорее всего, речь может идти о "Полиоме", входящем в ГК "Титан" и компаниях, близких к омскому депутату Законодательного собрания Дмитрию Шишкину – АО "Высокие технологии" и АО "Омскагрегат".