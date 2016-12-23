Омск получит от Москвы более 350 млн рублей на благоустройство

В 2017 году крупные российские города получат федеральные субсидии в размере 20 млрд рублей в рамках приоритетного проекта "ЖКХ и городская среда". В Омскую область ожидается поступление 354,8 млн. рублей, доля софинансирования регионального бюджета составит 94,3 млн. рублей. Таким образом, сумма общих средств превышает 449,1 млн. рублей.

Как рассказали корреспонденту "Омск Здесь" в пресс-службе областного минстроя, ведомство пока не определило конкретные цели, на которые планируется направить федеральные средства. Это будет сделано уже после того, как минстрой России подтвердит финансирование. Ожидается, что выделение субсидии утвердят уже в середине января.

Отметим, что ранее глава Минстроя РФ Михаил Мень говорил, что около 70% средств по программе будет направлено на устройство дворовых территорий, 30% средств пойдут на благоустройство в муниципалитетах одного конкретного знакового объекта. В Омске таким объектом может стать, к примеру, парк 300-летия Омска.