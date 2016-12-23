Омск получит от Москвы более 350 млн рублей на благоустройство
Экономика  •  23 декабря 2016, 11:56, последнее обновление 23 декабря 2016, 11:59  •  печать

Омск получит от Москвы более 350 млн рублей на благоустройство

Автор: Екатерина Криль

Минстрой РФ определил размер субсидии, которую муниципалитет получит на благоустройство городских дворов и иных объектов.

В 2017 году крупные российские города получат федеральные субсидии в размере 20 млрд рублей в рамках приоритетного проекта "ЖКХ и городская среда". В Омскую область ожидается поступление 354,8 млн. рублей, доля софинансирования регионального бюджета составит 94,3 млн. рублей. Таким образом, сумма общих средств превышает 449,1 млн. рублей. 

Как рассказали корреспонденту "Омск Здесь" в пресс-службе областного минстроя, ведомство пока не определило конкретные цели, на которые планируется направить федеральные средства. Это будет сделано уже после того, как минстрой России подтвердит финансирование. Ожидается, что выделение субсидии утвердят уже в середине января.

Отметим, что ранее глава Минстроя РФ Михаил Мень говорил, что около 70% средств по программе будет направлено на устройство дворовых территорий, 30% средств пойдут на благоустройство в муниципалитетах одного конкретного знакового объекта. В Омске таким объектом может стать, к примеру, парк 300-летия Омска.

Вадим Чеченко: "Зарплаты для бюджетников заложены полным рублём"

Мэр Омска съездил в Москву за деньгами

r Теги  •  #благоустройство #министерство строительства #субсидия

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Омич прописал узбеков в сарае без крыши  •  сегодня, 11:40
В Омске будут судить банду ипотечников  •  сегодня, 11:06
Омичи подарят новогоднюю сказку детям и старикам  •  сегодня, 11:05
В Омске во время движения загорелся автобус  •  сегодня, 11:04  •   1
Гоша Куценко может сыграть роль основателя Омска  •  сегодня, 10:49
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 1
Радио Сибирь