Вадим Чеченко: "Зарплаты для бюджетников заложены полным рублём"

В регионе принят главный финансовый документ - бюджет на 2017 год. Принят с самым низким за последнее десятилетие дефицитом в 2,4 %. На какие нужды омичей пойдут бюджетные деньги, рассказывает министр финансов Омской области Вадим Чеченко.

В Омской области принят главный финансовый документ на ближайший год. В министерстве финансов области его уже успели назвать "бюджетом перезагрузки". Как и прежде, наиболее расходными статьями останутся здравоохранение, образование и социальная политика. На какие социальные нужды пойдут бюджетные деньги и как долго регион планирует жить в долг, ИА "Омск здесь" рассказал министр финансов Омской области Вадим Чеченко.

- Вадим Александрович, на какие социальные направления в следующем году будет выделено больше средств по сравнению с прошлыми периодами? Какие статьи пойдут под секвестр? Все ли обязательства по выплатам перед работниками бюджетной сферы исполнит регион?

- Социальные обязательства - это наш приоритет, поэтому в бюджете они заложены либо на уровне текущего года, либо с ростом. Также отмечу, что введение в регионе критериев адресности и нуждаемости не привело к сокращению общего объёма мер социальной поддержки.

Несмотря на тяжелый бюджет 2015 года и непростой бюджет 2016-го, все обязательства по выплате зарплат бюджетникам правительство Омской области исполнило в полном объёме. Зарплаты останутся приоритетной статьёй расходов и в следующем году. В бюджете они заложены полным рублём.

- Ожидаете ли роста расходной части?

- Расходная часть обязательно вырастет. Во-первых, в регион будут перечислены целевые и, возможно, дополнительные нецелевые федеральные средства. Сейчас эти межбюджетные трансферты не включены в бюджет, поэтому по своим основным параметрам он меньше бюджетов прошлых лет. Во-вторых, нам необходимо будет увеличить расходы по ряду направлений уже в первом полугодии. Это расходы по отраслям национальной экономики.

- Как в прежние годы, Омская область планирует брать кредиты и в каком количестве?

- Мы собираемся привлекать заёмные средства на покрытие дефицита бюджета и перекредитовку. Сейчас дефицит бюджета у нас составляет 2,4 % от налоговых и неналоговых доходов. Возможно, в течение года он возрастет, но по динамике не превысит роста доходов региона.

- Возрастут ли в следующем году налоговые поступления от омских предприятий? Или, наоборот, ожидаете падения?

- Ситуация по налогам сейчас слишком волатильна, и никто не скажет наверняка, какие предприятия будут платить больше, а какие меньше. Вместе с тем, общая ситуация с доходами стабилизируется, и мы рассчитываем на небольшой - в 5-7 % рост налоговых доходов. Его будет достаточно для исполнения всех бюджетных обязательств.