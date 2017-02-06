Альбом омской фолк-группы издали в Великобритании 
Культура  •   6 февраля 2017, 20:10, последнее обновление 6 февраля 2017, 20:14  •  печать

Альбом омской фолк-группы издали в Великобритании 

Автор: Владимир Сахно

6 февраля в Великобритании вышел альбом омской фолк-группы Nytt Land

В понедельник, 6 февраля, в Великобритании вышел новый альбом омской группы Nytt Land. Альбом Fimbulvinter был издан лейблом Cold Spring, который находится в графстве Нортгемптоншир. Тираж составил по 1000 экземпляров на CD-дисках и виниловых пластинках. Большая часть тиража будет реализована самим лейблом через интернет среди европейских ценителей музыки. 

Группа Nytt Land была создана в Омске в 2014 году Анатолием Пахаленко (вокал, тагельхарпа, флейты) и его женой Натальей Пахаленко (вокал, щипковая лира, варган). Музыканты играют в редком жанре ритуального фолка. Их произведения основаны на песнях древнеисландского эпоса и исполняются на языке оригинала. Новый альбом группы носит название Fimbulvinter, что в переводе с древнеисландского означает "Великанья зима". Запись альбома происходила в городе Калачинск (Омская область), а также на природе в его окрестностях. Сведение материала проводилось в Омске в студии "МКР-Медиа". 

Это наш четвёртый студийный альбом, и его отличает ряд особенностей. В первую очередь, это процесс записи: природа сама пробуждает музыку и делает её искренней и выразительнее. Далее - мы использовали в качестве перкуссии шум леса, и это придало альбому оригинальное звучание. Получилось для каждой песни подобрать свой звук. А ещё мы добавили в наши композиции горловое тувинское пение - это был необычный и интересный опыт, - сообщил нашему корреспонденту лидер группы Nytt Land Анатолий Пахаленко. 

4 и 5 февраля музыкальный коллектив был специальным гостем на концертах норвежской группы Wardruna в Москве и Санкт-Петербурге. А в конце марта Nytt Land разделит сцену с легендой отечественного фолк-метала "Арконой" на концертах в Новосибирске, Омске и Тюмени. На этих концертах группа представит свой новый альбом.

Фолк-музыканты Nytt Land "оживили" древний скандинавский эпос

Омский спектакль получил высокую оценку на международном фестивале

r Теги  •  #Nytt Land #концерт #музыка #фолк-рок #фото

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
В Омске два водителя перекрыли дорогу скорой помощи  •  сегодня, 20:49
Власти хотят повысить привлекательность Омска с помощью саммита ЕАЭС  •  сегодня, 18:15
В Омске с крыши кафе упал и разбился рабочий  •  сегодня, 17:42
Дорогу к "Бауцентру" сделают сами омские предприниматели  •  сегодня, 17:30
Омич, сбивший мать с тремя детьми, не в состоянии платить пострадавшим  •  сегодня, 17:19  •   4
Бизнесмены из Кувейта, готовые реконструировать стадион "Юность", пропали  •  сегодня, 17:05
Еще новости
Ювелирный Союз 240Х400
Иети шоу 240х400
Вавилон