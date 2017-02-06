Альбом омской фолк-группы издали в Великобритании 

В понедельник, 6 февраля, в Великобритании вышел новый альбом омской группы Nytt Land. Альбом Fimbulvinter был издан лейблом Cold Spring, который находится в графстве Нортгемптоншир. Тираж составил по 1000 экземпляров на CD-дисках и виниловых пластинках. Большая часть тиража будет реализована самим лейблом через интернет среди европейских ценителей музыки.



Группа Nytt Land была создана в Омске в 2014 году Анатолием Пахаленко (вокал, тагельхарпа, флейты) и его женой Натальей Пахаленко (вокал, щипковая лира, варган). Музыканты играют в редком жанре ритуального фолка. Их произведения основаны на песнях древнеисландского эпоса и исполняются на языке оригинала. Новый альбом группы носит название Fimbulvinter, что в переводе с древнеисландского означает "Великанья зима". Запись альбома происходила в городе Калачинск (Омская область), а также на природе в его окрестностях. Сведение материала проводилось в Омске в студии "МКР-Медиа".

Это наш четвёртый студийный альбом, и его отличает ряд особенностей. В первую очередь, это процесс записи: природа сама пробуждает музыку и делает её искренней и выразительнее. Далее - мы использовали в качестве перкуссии шум леса, и это придало альбому оригинальное звучание. Получилось для каждой песни подобрать свой звук. А ещё мы добавили в наши композиции горловое тувинское пение - это был необычный и интересный опыт, - сообщил нашему корреспонденту лидер группы Nytt Land Анатолий Пахаленко.

4 и 5 февраля музыкальный коллектив был специальным гостем на концертах норвежской группы Wardruna в Москве и Санкт-Петербурге. А в конце марта Nytt Land разделит сцену с легендой отечественного фолк-метала "Арконой" на концертах в Новосибирске, Омске и Тюмени. На этих концертах группа представит свой новый альбом.