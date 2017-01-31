Омский спектакль получил высокую оценку на международном фестивале

Артисты театра "Студия" Любови Ермолаевой" успешно выступили со спектаклем "Без вины виноватые" на международном фестивале "Рождественский парад" в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге завершился международный фестиваль "Рождественский парад", который с 1994 года проводит отделение Союза театральных деятелей России. В этом году его афиша состояла из двадцати спектаклей театральных коллективов Москвы, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Вологды, Уфы, Перми, Омска, Нового Уренгоя и Тель-Авива.

Как рассказала заведующая литературно-драматургической частью театра "Студия" Любови Ермолаевой" Светлана Трифонова, зрители Северной столицы тепло приняли омских актёров. "В зале собралось более трёхсот человек, понадобились дополнительные стулья и кресла. По окончании спектакля зрители аплодировали стоя", - рассказала она.

Спектакль "Без вины виноватые" получил высокую оценку критиков и жюри, в состав которого вошли заслуженный артист России, актёр Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Михаил Морозов, ведущие театральные критики Санкт-Петербурга - Алексей Пясуев и редактор Петербургского театрального журнала Евгения Тропп. "Есть ощущение большой, полновесной, углублённой работы с классическим произведением, то есть, эта работа для всех не проходная", - подчеркнула Тропп.

Как отмечают критики, наибольшее количество аплодисментов собрали герои спектакля Кручинина (Алёна Устинова) и Шмага (Дмитрий Трубкин). Особую симпатию критиков вызвали мастерство и талант актёра Дмитрия Жалнова.

Добавим, что весной коллектив театра "Студия" Любови Ермолаевой" представит зрителям новый спектакль "В объятиях Фламенко" по пьесе "Дурочка" знаменитого испанского драматурга Лопе Де Вега. Премьера намечена на первую декаду марта. Режиссёром спектакля выступит заслуженный деятель культуры Омской области Игорь Малахов.