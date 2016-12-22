Стала известна дата проведения юбилейного фестиваля "Движение" в Омске

С 25 по 29 апреля в Омске пройдёт пятый Национальный кинофестиваль дебютов "Движение". Ежегодный смотр молодого российского кино проходит при поддержке министерства культуры Российской Федерации и правительства Омской области. Президентом и идейным вдохновителем фестиваля является Артём Михалков.

Для участия в основной конкурсной программе полнометражного кино "Движение. Вперёд" принимаются игровые полнометражные фильмы, являющиеся первой, второй или третьей работой режиссёра, произведённые в 2015-2016 годах, снятые на русском языке и не принимавшие участия в других отечественных фестивалях. Приём заявок завершится в марте.

По результатам работы жюри в основной конкурсной программе присуждаются призы в шести номинациях: "Гран-при", "Лучшая режиссёрская работа", "Лучшая женская/мужская роль", "Лучший сценарий" и "Лучшая операторская работа". По итогам голосования зрителей будет вручен "Приз зрительских симпатий".

В следующем году фестиваль кинодебютов может сменить главную площадку - Драматический театр. Сейчас, на этапе реконструкции Омского цирка обсуждается, что в обновлённом здании может пройти и этот кинофорум. Впрочем, ранее президент фестиваля Артём Михалков выражал надежду сохранить прежнюю площадку даже несмотря на то, что перед театром велись работы по благоустройству территории.

Напомним также, что в рамках юбилейного фестиваля в сквере перед Драмтеатром состоится открытие памятника народному артисту СССР Михаилу Ульянову. Первый камень в его основание был заложен в этом году в рамках церемонии закрытия четвёртого Национального кинофестиваля "Движение".

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