Стала известна дата проведения юбилейного фестиваля "Движение" в Омске
Культура  •  22 декабря 2016, 10:42, последнее обновление 22 декабря 2016, 10:42  •  печать

Стала известна дата проведения юбилейного фестиваля "Движение" в Омске

Автор: Дарья Молчанская

Пятый Национальный кинофестиваль дебютов "Движение" состоится в конце апреля 2017 года.

С 25 по 29 апреля в Омске пройдёт пятый Национальный кинофестиваль дебютов "Движение". Ежегодный смотр молодого российского кино проходит при поддержке министерства культуры Российской Федерации и правительства Омской области. Президентом и идейным вдохновителем фестиваля является Артём Михалков.

Для участия в основной конкурсной программе полнометражного кино "Движение. Вперёд" принимаются игровые полнометражные фильмы, являющиеся первой, второй или третьей работой режиссёра, произведённые в 2015-2016 годах, снятые на русском языке и не принимавшие участия в других отечественных фестивалях. Приём заявок завершится в марте.

По результатам работы жюри в основной конкурсной программе присуждаются призы в шести номинациях: "Гран-при", "Лучшая режиссёрская работа", "Лучшая женская/мужская роль", "Лучший сценарий" и "Лучшая операторская работа". По итогам голосования зрителей будет вручен "Приз зрительских симпатий".

В следующем году фестиваль кинодебютов может сменить главную площадку - Драматический театр. Сейчас, на этапе реконструкции Омского цирка обсуждается, что в обновлённом здании может пройти и этот кинофорум. Впрочем, ранее президент фестиваля Артём Михалков выражал надежду сохранить прежнюю площадку даже несмотря на то, что перед театром велись работы по благоустройству территории.

Напомним также, что в рамках юбилейного фестиваля в сквере перед Драмтеатром состоится открытие памятника народному артисту СССР Михаилу Ульянову. Первый камень в его основание был заложен в этом году в рамках церемонии закрытия четвёртого Национального кинофестиваля "Движение".

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r Теги  •  #кинофестиваль Движение #Омск #юбилей

Комментарии

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Ирина Донцова  •  22 декабря 2016, 13:46

Фестиваль "Движение" год от года приятно удивляет. Появляется крутое ''безбашенное'' кино, не зависящее от министерских ресурсов и рамок.

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