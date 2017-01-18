Омские музеи присоединились к международной твиттер-акции
Культура  •  18 января 2017, 13:20, последнее обновление 18 января 2017, 13:26  •  печать

Омские музеи присоединились к международной твиттер-акции

Автор: Вероника Делор

Сотрудники и посетители музеев опубликуют в своих аккаунтах в соцсетях фотографии из заведений культуры.

18 января в сети пройдёт Международная твиттер-акция #MuseumSelfie. Гости и работники музеев выложат в интернет снимки, сделанные в музеях и других культурных учреждениях.  

В России акция пройдёт в расширенном формате. По инициативе портала "Культура.РФ" при поддержке Минкульта РФ фотографии опубликуют не только в твиттере, то и в других популярных соцсетях: "ВКонтакте", "Одноклассниках", Facebook, Instagram и других.

Кроме того, для русскоязычного сегмента интернета ввели хэштег #МузейноеСелфи. Отметим, что использовать теги и участвовать в акции смогут не только сотрудники и посетители музеев, но и дургих учреждений культуры, используя хэштеги #КультурноеСелфи, #CultureSelfie. Также к акции присоединились омские музеи.

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r Теги  •  #акция #интернет #музеи #селфи

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