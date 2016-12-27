В новогодние каникулы омские музеи для детей будут работать бесплатно
Культура  •  27 декабря 2016, 07:29, последнее обновление 27 декабря 2016, 07:32  •  печать

В новогодние каникулы омские музеи для детей будут работать бесплатно

Автор: Василий Епанчинцев

Для детей до 16 лет со 2 по 8 января вход в омские музеи будет бесплатным.

Со 2 по 8 января омские музеи будут работать для детей до 16 лет бесплатно, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Письма с рекомендацией направлены руководителям всех учреждений, подведомственных министерству культуры.

Для юных посетителей будут открыты экспозиции историко-краеведческого музея и его филиала – Музея воинской славы омичей, залы музеев им. М.Врубеля, им. К.Белова, "Либеров-центра", Музея просвещения, литературного музея им. Ф.М.Достоевского. Акция позволит привлечь детей к сокровищам мировой культуры.

Для сопровождающих взрослых цена входного билета останется на уровне цен 2016 года.

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r Теги  •  #акция #омские музеи
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Комментарии

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Леонид Портнов  •  27 декабря 2016, 08:04

Музеи для детей всегда должны работать бесплатно. Это в интересах государства, привить им любовь к прекрасному, и истории.

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