В новогодние каникулы омские музеи для детей будут работать бесплатно

Для детей до 16 лет со 2 по 8 января вход в омские музеи будет бесплатным.

Со 2 по 8 января омские музеи будут работать для детей до 16 лет бесплатно, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Письма с рекомендацией направлены руководителям всех учреждений, подведомственных министерству культуры.

Для юных посетителей будут открыты экспозиции историко-краеведческого музея и его филиала – Музея воинской славы омичей, залы музеев им. М.Врубеля, им. К.Белова, "Либеров-центра", Музея просвещения, литературного музея им. Ф.М.Достоевского. Акция позволит привлечь детей к сокровищам мировой культуры.

Для сопровождающих взрослых цена входного билета останется на уровне цен 2016 года.