Гоша Куценко может сыграть роль основателя Омска
Культура  •  23 декабря 2016, 10:49, последнее обновление 23 декабря 2016, 10:51  •  печать

Гоша Куценко может сыграть роль основателя Омска

Автор: Дарья Молчанская

Известный актёр может сыграть роль Ивана Бухгольца в киноленте Олега Урышева "Тобол".

В Тюменской области продолжается кастинг актёров на роли в историческом фильме "Тобол". Накануне на встрече с журналистами генеральный продюсер проекта Олег Урушев рассказал о том, кто исполнит роли в его новом фильме, съёмки которого начнутся в марте 2017 года. Об этом сообщают тюменские СМИ.

Так, стало известно, что актёр Данила Козловский не сможет сниматься в фильме тюменского продюсера, так как будет занят собственным проектом - фильмом "Тренер". Между тем, в фильме примут участие такие известные российские актёры как Дмитрий Назаров и Дмитрий Дюжев.

В проекте должен появиться и Гоша Куценко. По задумке продюсера он должен был сыграть сибирского хохла. Однако его не утвердили на эту роль, так как руководство "Первого канала" не увидело известного актёра в этом амплуа. Впрочем, продюсеры всё же планируют задействовать актера в "Тоболе" и ищут ему подходящую роль. 27 декабря состоится последний кастинг, где Гошу Куценко, в частности, будут пробовать на роль основателя Омска Ивана Бухгольца.

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r Теги  •  #актер #Гоша Куценко #Иван Бухгольц #роль

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