В Омске планируют открыть отделение Союза кинематографистов

Накануне открытия Дома кино в мэрии рассказали, что в настоящее время ведутся переговоры о создании в Омске отделения Союза кинематографистов.

Завтра, 23 декабря, состоится торжественное открытие Дома кино, в который в августе был преобразован Центр искусств, фестивалей и праздников. Уже сейчас каждую пятницу по вечерам омичи могут увидеть на широком экране фильмы из программы фестиваля "Сибирь" и новинки кино. В бывшем Центре искусств, фестивалей и праздников также действуют детская студия мультипликационного фильма и экспериментальная мастерская игрового и документального кино.

- Сотрудники приступили к созданию архива омских киноработ, где человек, как в библиотеке, мог бы найти и бесплатно посмотреть фильмы об истории Омска и известных земляках. Каждый омич может принести свою работу в наш архив, - рассказал директор Дома кино Сергей Фамильцев.- В настоящее время также ведутся переговоры о создании в Омске отделения Союза кинематографистов.

Отметим, что Дом кино станет площадкой для проведения таких кинофорумов как "Киносозвездие России", "Любительское кино+Profi", "Сибирь" и "Маленькое кино большого города".

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