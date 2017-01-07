Кино в Омске: экранизация культовой игры, забавные монстры и безостановочная комедия

"Кредо убийцы" (16+)

Первой крупной премьерой 2017 года стало "Кредо убийцы" - фантастический боевик о противостоянии тайного общества убийц (ассасинов) и ордена рыцарей-тамплиеров. Фильм базируется на популярной игровой франшизе Assassin's Creed. Игры этой серии выпускаются уже 9 лет и заслужили признание игроков и критиков по всему миру, так что за новостями о создании фильма следила многомиллионная армия фанатов. К сожалению, фильм не смог достичь уровня своих игровых собратьев. Вообще, качественные киноадаптации игр встречаются крайне редко и "Кредо убийцы" не стало исключением. Главная проблема фильма в том, что он создан фанатами и для фанатов. Если вы никогда не играли в Assassin's Creed, то сюжет кинокартины оставит у вас много вопросов. Добавляет путаницы и попытка включить в 2 часа экранного времени множество событий. Это напоминает ситуацию вокруг российского фильма "Викинг", когда четырёхчасовой фильм ужали до двух часов, но тем самым запутали всех зрителей и спровоцировали смешанные оценки кинокритиков. Вот и "Кредо убийцы" попало в такую же ловушку. Фильм спасает отличный актёрский состав: Майкл Фассбендер ("Стив Джобс", "Прометей"), Марион Котийяр ("Начало", "Такси"), Джереми Айронс ("Слова", "Лолита") и Брендан Глисон ("Гарри Поттер", "Залечь на дно в Брюгге"). За отличную операторскую работу стоит поблагодарить Адама Аркпоу известного по работе над сериалом "Настоящий детектив". В итоге мы рекомендуем этот фильм всем поклонникам игровой серии, а остальным советуем не ждать от этого фильма слишком многого. Кстати, уже анонсировано продолжение кинокартины, которое должно выйти в 2019 году.

"Монстр-траки" (6+)

Длинные новогодние праздники - это хороший повод сходить в кино всей семьёй. И фильм "Монстр-траки" задумывался как образец такого семейного кино. Старшее поколение должна порадовать атмосфера 80-х годов, которая сейчас снова в моде благодаря сериалу "Очень странные дела". Разумеется, в СССР атмосфера 80-х годов сильно отличалась от Запада и Америки. Главный герой – старшеклассник и любитель монстр-траков Трипп – должен понравится его ровесникам в кинозале. Ну а самым маленьким придутся по душе озорные подземные монстры. Один из этих монстров случайно знакомится с Триппом и "вселяется" в автомобиль монстр-трак в качестве живого мотора, наделяя его фантастическими возможностями. Конечно же в фильме есть и конфликт: злодеи хотят поймать монстра и его сородичей, и Триппу с друзьями придётся встать на их защиту. Как видим, сюжет довольно незамысловат и хорошо подойдёт для просмотра в начале января, когда народ отходит от затянувшихся праздников. Режиссёром фильма выступил Крис Уэдж, снявший первую часть "Ледникового периода" и "Эпик". Для него "Монстр-траки" стали первой полнометражной работой, где над мультяшно-графической частью преобладают реальные съёмки с участием актёров. Кстати об актёрах, главные роли старшеклассников в фильме исполняют 26-летний Лукас Тилл (Хавок из "Людей Икс") и 27-летняя Джейн Леви ("Не дыши"). Они хорошо подходят для своих ролей, но сценарист не позаботился о раскрытии и развитии характеров героев, так что выглядят они довольно шаблонно. В итоге мы имеем довольно простой фильм, добрую, но очень знакомую историю, на которую можно сходить в кинотеатр с детьми: в первую очередь фильм понравится именно им.

"Без тормозов" (16+)

Европейское кино на этой неделе представляет французско-македонская комедия "Без тормозов". Фильм рассказывает о приключениях семьи, которая отправляется в отпуск на взятом напрокат навороченном автомобиле. Вот только круиз-контроль полностью отключил тормоза, и теперь героев ждёт незабываемое путешествие на скорости 140 км/ч. Это довольно забавный фильм от режиссёра Николаса Бенаму – автора комедии "Superнянь". Актёрский состав фильма сплошь французский, так что неискушенный зритель вряд ли увидит знакомые лица. Правда, причёска и усы исполнителя роли главы семейства Хосе Гарсия делают его похожим на Роберта Дауни младшего, но будем считать это случайным совпадением. На просмотре этого фильма можно хорошо посмеяться, а потом и задуматься, до чего может довести покупка дешёвой китайской техники, в частности автомобиля.

СМОТРИТЕ ЭТИ И ДРУГИЕ ФИЛЬМЫ В КИНОЦЕНТРЕ "ВАВИЛОН". УЗНАТЬ ВРЕМЯ СЕАНСОВ И ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТЫ МОЖНО НА САЙТЕ КИНОЦЕНТРА.