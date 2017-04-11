Всероссийские соревнования по фигурному катанию пройдут в Омске на выходных

Как рассказали организаторы Всероссийских соревнований по фигурному катанию "Сибирские коньки", несмотря на то, что мероприятие - это открытые чемпионат и первенство Сибирского и Дальневосточного округов, вместе с сибиряками и дальневосточниками в состязаниях участвуют и спортсмены из других регионов страны.

В этом году на состязания приедут фигуристы из Новосибирской, Томской, Тюменской, Кемеровской областей, из Красноярского и Пермского краев, из Республики Татарстан, а также из Омской области. Спортсмены выступят в одиночном катании по программам от первого спортивного разряда до мастеров спорта.

Отметим, что в прошлом году победителями "Сибирских коньков" стали омичи: в категории мастеров спорта они заняли весь пьедестал. Тогда золото досталось Ангелине Кальницкой, серебряную медаль завоевала Владислава Маслюкова, а бронзовую медаль выиграла Василиса Буржинскайте.