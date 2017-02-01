Омский стрелок Виталина Бацарашкина выиграла "бронзу" на международном турнире

В заключительный день международного турнира в Мюнхене Виталина Бацарашкина заняла третье место в номинации «Пневматический пистолет, дистанция 10 метров». Серебряная призёрка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро стала первой с результатом 389 очков из 400 возможных, а в финале набрала 220,7 очка.

Победительницей в соревновании стала спортсменка из Германии Стефани Фурман получив 383 и 242,8 очков, а «серебро» выиграла полячка Клаудия Бресс с 383 и 241,3 очком.

Отметим, впереди у Бацарашкиной выступление на чемпионате России, который пройдет в Ижевске с 12 по 19 февраля.