Омский стрелок Виталина Бацарашкина выиграла "бронзу" на международном турнире
Спорт  •  31 января 2017, 15:15, последнее обновление 1 февраля 2017, 16:51  •  печать

Омский стрелок Виталина Бацарашкина выиграла "бронзу" на международном турнире

Автор: Вероника Делор

Омичка заняла третье место на международном турнире в Мюнхене.

В заключительный день международного турнира в Мюнхене Виталина Бацарашкина заняла третье место в номинации «Пневматический пистолет, дистанция 10 метров». Серебряная призёрка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро стала первой с результатом 389 очков из 400 возможных, а в финале набрала 220,7 очка.

Победительницей в соревновании стала спортсменка из Германии Стефани Фурман получив 383 и 242,8 очков, а «серебро» выиграла полячка Клаудия Бресс с 383 и 241,3 очком.

Отметим, впереди у Бацарашкиной выступление на чемпионате России, который пройдет в Ижевске с 12 по 19 февраля.

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r Теги  •  #бронзовая медаль #Виталина Бацарашкина #Россия #турнир

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