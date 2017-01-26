Омские фехтовальщики-паралимпийцы взяли медали всех достоинств на Кубке России

Омичи выиграли медали всех достоинств на Кубке России в Уфе.

В столице Башкортостана продолжается Кубок России по фехтованию на колясках, в котором принимают участие более 50 спортсменов из 10 регионов страны.

На сегодняшний день в копилке омской команды уже несколько медалей разного достоинства. Юлия Майя (Ефимова) стала победительницей турнира шпажисток и рапиристок, оба вида этих соревнований выиграл и Роман Федяев. Ещё один воспитанник Валерия Пуртова - Артур Юсупов - стал обладателем серебряной медали в рапире и бронзовой - в шпаге.

Юлия Майя (Ефимова)

Отличились и спортсмены, тренирующиеся под руководством Геннадия Шебалина. Так, Константин Бейч выиграл серебро в рапире и бронзу в шпаге. Ещё одно третье место в "шпажном бою" завоевала Наталья Ступникова.

Добавим, что сегодня и завтра омские спортсмены будут участвовать в командных соревнованиях в обоих видах оружия.