"Авангард" всухую выиграл у "Северстали"

Несмотря на обилие голевых моментов, заброшенных шайб в матче было немного. В стартовой двадцатиминутке удалось отличиться Александру Пережогину, но после видеопросмотра взятие ворот было отменено. Судьи посчитали, что Владимир Соботка оказался в зоне атаки раньше шайбы и зафиксировали офсайд.

Реабилитировался чешский легионер гостей во второй периоде, распечатав на 25-й минуте своего соотечественника Якуба Коваржа точным кистевым броском в большинстве - 0:1. В заключительном игровом отрезке череповецкие хоккеисты перехватили инициативу и несколько раз были близки к тому, чтобы отыграться. Однако на пути шайбы неизменно оказывался Олег Шилин, ставший главным творцом 33-й победы омского клуба в нынешнем сезоне. В самой концовке поединка Илья Зубов установил окончательный результат, поразив уже пустующие ворота.

Очередную встречу первенства КХЛ "Авангард" проведёт 18 января в Магнитогорске против местного "Металлурга".

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2016-2017. Матч № 707.

Северсталь (Череповец) - Авангард (Омская область) - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).

0:1 - Соботка - 24:03 (5х4).

0:2 - Зубов (Пестушко) - 59:26 (en).

Вратари: Коварж - Шилин.

Броски: 31 (5-10-16) - 25 (9-8-8).

Штраф: 6 (0-4-2) - 4 (2-0-2).