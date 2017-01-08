"Авангард" шестой раз подряд выиграл в Омске у "Локомотива"

В первой трети матча каждому из соперников удалось по два раза поразить чужие ворота. В составе "ястребов" дублем отметился Николай Лемтюгов, с 14-ю шайбами возглавивший снайперский зачёт клуба в нынешнем сезоне. У железнодорожников авторами голов стали Владислав Гавриков и Денис Мосалёв, красиво реализовавший выход один на один с Домиником Фурхом.

Во втором периоде "Авангард" усилиями тройки Ильи Зубова второй раз за вечер использовал большинство. Взятию ворот предшествовала эффектная комбинация, на острие которой оказался Илья Михеев, набирающий очки в семи из девяти последних встречах. В середине двадцатиминутки Лемтюгов вызвал на бой жёстко встретившего его в предыдущей смене защитника ярославцев Михаила Пашнина. Поединок прошёл с преимуществом форварда, который нанёс больше ударов, а затем борцовским приёмом опрокинул оппонента на лёд.

Заключительный игровой отрезок команды провели "всухую" и финальная сирена зафиксировала вторую кряду волевую победу омичей со счётом 3:2.

Несмотря на поражение, хорошо играли, - отметил главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашёв. - Единственное огорчило то, что легко даём сопернику забить голы. Там были недоработки, особенно в меньшинстве.

Впереди у "Авангарда" шестиматчевая выездная серия, которая начнётся 11 января в Санкт-Петербурге.

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2016-2017. Матч № 674.

Авангард (Омская область) - Локомотив (Ярославль) - 3:2 (2:2, 1:0, 0:0).

1:0 - Лемтюгов - 08:04 (5х4).

1:1 - Гавриков (Локтионов, Аверин) - 13:32 (5х4).

1:2 - Мосалёв - 18:51.

2:2 - Лемтюгов (Мартынов, Медведев) - 19:05.

3:2 - Михеев (Пестушко, Зубов) - 25:00 (5х4).

Вратари: Фурх - Мурыгин.

Броски: 23 (8-6-9) - 29 (13-8-8).

Штраф: 15 (4-7-4) - 11 (2-7-2).