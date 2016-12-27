"Авангард" поздравил с Новым годом юных болельщиков из ОДКБ
Спорт  •  27 декабря 2016, 10:02, последнее обновление 27 декабря 2016, 10:03  •  печать

"Авангард" поздравил с Новым годом юных болельщиков из ОДКБ

Автор: Евгений Сорокин

В гости к пациентам гематологического отделения пожаловала внушительная делегация хоккеистов во главе с главным тренером Фёдором Канарейкиным.

Очередной предновогодний визит "авангардовцев" в Омскую областную клиническую больницу стал для ребятишек настоящим праздником. Пообщаться и весело провести время с Евгением Медведевым, Максимом Пестушко, Никитой Никитиным, Петром Хохряковым, Никитой Лисовым и Иваном Фищенко собрались все без исключения пациенты. Кроме традиционных новогодних подарков спортсмены презентовали и медицинское оборудование, купленное на вырученные с аукциона картин омского художника Марата Абишева средства.

- У нас сегодня замечательный день, - приводит официальный сайт клуба слова заведующей гематологическим отделением ОДКБ Натальи Осмульской. - Кроме праздника, который был подарен детям, мы получили благодаря благотворительному аукциону монитор и два пульсоксиметра. Для нас это очень много значит, потому что это помогает в лечении. Спасибо руководству и ребятам за помощь.

Я зарядился положительными эмоциями. Дети все счастливые, радостные, у всех улыбки. Хочу пожелать терпения, смотреть только вперёд, надеяться на самое лучшее и не сдаваться, - поделился впечатлениями защитник "ястребов" Никита Никитин.

  

Заключительный матч календарного года "Авангард" проведёт 28 декабря в Астане против "Барыса".  

Фото: персс-служба ХК "Авангард"

r Теги  •  #ОДКБ #фото #ХК Авангард
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Комментарии

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Виктор Монин  •  27 декабря 2016, 11:44

Приятно видеть, что хоккеисты неравнодушны к судьбе детей, борющихся с серьезными недугами.

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