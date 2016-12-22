Победа в стиле "диско". "Авангард" разгромил рижское "Динамо"

Уже в начале матча омичи сделали серьёзную заявку на итоговый успех. За семь с небольшим минут в ворота Якуба Седлачека влетели три безответные шайбы. Отличились Антон Бурдасов, забивший свой 50-й гол в регулярных чемпионатах КХЛ, Егор Мартынов и Илья Михеев. Латыши, поменяв голкипера, сумели выровнять игру и даже сократить разрыв до минимума. Однако на старте второго периода разбушевавшийся "Авангард" снова "отгрузил" сопернику три шайбы (на этот раз за 4 минуты 42 секунды) и снял все вопросы о победителе.

В заключительной двадцатиминутке хозяева не сбавили оборотов и к радости болельщиков ещё трижды огорчили динамовцев. Особенно усердствовало в атаке звено Бурдасов-Кучерявенко-Лемтюгов, на троих набравшее 12 очков по системе "гол+пас". Итоговый результат - 9:3 в пользу подопечных Фёдора Канарейкина, продолжающих погоню за лидирующим в Восточной конференции магнитогорским "Металлургом".

В следующем поединке 23 декабря "Авангард" в родных стенах примет минское "Динамо".

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2016-2017. Матч № 603.

Авангард (Омская область) - Динамо (Рига) - 9:3 (3:2, 3:0, 3:1).

1:0 - Бурдасов (Лемтюгов, Никитин) - 01:51.

2:0 - Мартынов (Медведев, Соботка) - 05:13 (5х4).

3:0 - Михеев (Мартынов) - 07:16.

3:1 - Бичевскис (Дарзиньш) - 11:25.

3:2 - Мейя (Балинскис) - 19:57.

4:2 - Бурдасов (Лемтюгов) - 20:53.

5:2 - Пьянов (Густафссон, Лисов) - 21:05.

6:2 - Фищенко - 24:42.

7:2 - Лемтюгов (Кучерявенко, Густафссон) - 44:07.

8:2 - Лемтюгов (Мартынов, Кучерявенко) - 46:45.

9:2 - Кучерявенко (Бурдасов, Лемтюгов) - 49:47.

9:3 - Счастливый (М.Редлихс) - 50:37.

Вратари: Фурх (Шилин, 45:10) - Седлачек (Калниньш, 07:16).

Броски: 35 (13-10-12) - 21 (7-8-6).

Штраф: 2 (0-0-2) - 4 (2-2-0).