Омский богатырь Шивляков стал героем комиксов
Общество  •  14 марта 2017, 16:59, последнее обновление 14 марта 2017, 17:13  •  печать

Омский богатырь Шивляков стал героем комиксов

Автор: Дарья Молчанская

Михаил Шивляков стал героем военно-патриотического комикса "Время Героев".

12 марта в Тюмени прошла презентация комикса "Время Героев", разрабатываемого участниками проекта "Достойный выбор".

Иллюстрированная история будет посвящена жизни секретного спецподразделения, в состав которого войдут специалисты различных видов российских войск. Они будут вести борьбу с врагами страны и суперзлодеями. Прототипами героев станут реальные люди, которые, по словам сценаристов, станут для подростков примером  для подражания и вызовут у них интерес к военной службе. Ими стали президент Союза экстремальных видов спорта Тюменской области Иван Шмонин, популярный российский воркаутер Сергей Мехнин и один из сильнейших людей России омич Михаил Шивляков.

Мне приятно, что создатели комикса выделили мою кандидатуру из огромного количества претендентов. Надеюсь, я оправдаю оказанное мне доверие и стану достойным примером для современного поколения, - поделился Михаил Шивляков. - Видимо, мои заслуги не остались без внимания как на спортивном поприще, так и служба в армии.

В настоящий момент ведётся активная работа по созданию первого выпуска комикса "Время Героев", который планируется издать уже летом.

Теги  •  #комикс #Михаил Шивляков #Тюмень

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