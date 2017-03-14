Экс-директора омского "Агентства жилищного строительства" отдали под суд
Общество  •  14 марта 2017, 15:07, последнее обновление 14 марта 2017, 16:28  •  печать

Экс-директора омского "Агентства жилищного строительства" отдали под суд

Автор: Антон Маликов

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому в отношении бывшего руководителя бюджетного учреждения Омской области "Агентство жилищного строительства" (АЖС). 

Ушедший с поста директора АЖС Андрей Котов в скором времени сядет на скамью подсудимых. Сегодня, 14 марта, пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что возбуждённое в отношении него уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Экс-главу бюджетного учреждения обвиняют в растрате в особо крупном размере и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Напомним, уголовное дело в отношении Андрея Котова было возбуждено после того, как прокуратура провела проверку соблюдения агентством законодательства при строительстве многоквартирного дома на территории жилищного комплекса "Московка-2". Сотрудники надзорного органа установили, что компания ООО "Спецэлектромонтаж" не выполнила строительные работы на сумму 18,6 млн руб., но с согласия директора ей были перечислены все 156 млн руб. Причём часть этой суммы составили средства 99 участников долевого строительства.

Невыполнение работ в полном объёме не позволило ввести дом в эксплуатацию. Прокурор Ленинского округа из-за этого неоднократно вносил представления руководителю АЖС и главе компании "Спецэлектромантаж", но дело с мёртвой точки так и не сдвинулось, а компания впоследствии и вовсе начала банкротиться.

Теперь Андрею Котову предстоит объяснить в суде, почему фирме были перечислены деньги, хотя фактически часть работ оказалась не выполненной. В прокуратуре отметили, что свою вину в инкриминируемых деяниях подозреваемый не признал.

Теги  •  #Агентство жилищного строительства #дольщики #прокуратура #суд

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