В Ленинском округе Омска продлили карантин по опасному заболеванию
Общество  •   9 марта 2017, 16:45, последнее обновление 9 марта 2017, 16:46  •  печать

В Ленинском округе Омска продлили карантин по опасному заболеванию

Автор: Антон Маликов

В Главном управлении ветеринарии Омской области сообщили, что компания ООО "Гидротранссервис" не выполнила один из пунктов правил, в связи с чем было принято решение продлить карантин.

Сегодня, 9 марта, на официальном интернет-портале правовой информации появился приказ Главного управления ветеринарии, продлевающий действие ограничительных мер на территории Ленинского округа. Напомним, в декабре прошлого года в границах 14-го Военного городка, где располагается ООО "Гидротранссервис", был введён карантин по бруцеллёзу - опасному заболеванию, передающемуся от животных к человеку. Компании было запрещено до 1 марта текущего года провозить, покупать, продавать лошадей, а также вывозить за пределы неблагополучного пункта сено и солому. Также "Гидротранссервис" обязали организовать мероприятия по обеззараживанию источника инфекции. Однако, как сообщается в опубликованном сегодня приказе, сделано это не было.

- В связи с невыполнением пункта 3.2.6 Ветеринарных правил карантин продлевается до 20 марта 2017 года, - говорится в документе.

Получить оперативный комментарий от представителей компании не удалось. Менеджер по работе с клиентами в телефонном разговоре с корреспондентом "Омск Здесь" заявил, что о карантине ему ничего неизвестно. По городскому же номеру, указанному в открытых источниках, никто не ответил.

Теги  •  #бруцеллез #карантин #Ленинский округ

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