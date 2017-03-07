Вдова погибшего в ДТП на Сыропятском тракте водителя требует 3,7 млн рублей

Потерявшая мужа в резонансом ДТП омичка обратилась в суд, требуя взыскать с ПАТП-4 компенсацию в размере 3,7 млн руб.

- Нам поступило такое дело, оно находится в производстве судьи Елисеева, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. - Судебное заседание назначено на 10 марта. Истица обратилась с требованием к муниципальному предприятию о возмещении морального вреда.

Напомним, в июне 2015 года на 21 км Сыропятского тракта столкнулись пассажирский автобус, в котором находились работники птицефабрики "Сибирской", и гружённый кирпичом КамАЗ. В результате ДТП на месте погибли оба водителя и 16 пассажиров. 11 человек после аварии были доставлены в больницу.

Виновником аварии впоследствии были признан водитель автобуса. Уголовное дело, возбуждённое в отношении него, было прекращено в связи со смертью обвиняемого. При этом на самом пассажирском предприятии, которому принадлежал автобус, сотрудниками правоохранительных органов были найдены грубые нарушения требований трудового законодательства и безопасности перевозок пассажиров. Также впоследствии стало известно, что погибший водитель автобуса до столкновения находился за рулём более 12 часов.