Вдова погибшего в ДТП на Сыропятском тракте водителя требует 3,7 млн рублей
Общество  •   7 марта 2017, 12:30, последнее обновление 7 марта 2017, 12:36  •  печать

Вдова погибшего в ДТП на Сыропятском тракте водителя требует 3,7 млн рублей

Автор: Антон Маликов

Ленинский районный суд Омска принял иск женщины, которая потеряла супруга в результате страшной автоаварии на Сыропятском тракте.

Потерявшая мужа в резонансом ДТП омичка обратилась в суд, требуя взыскать с ПАТП-4 компенсацию в размере 3,7 млн руб.

- Нам поступило такое дело, оно находится в производстве судьи Елисеева, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. - Судебное заседание назначено на 10 марта. Истица обратилась с требованием к муниципальному предприятию о возмещении морального вреда.

Напомним, в июне 2015 года на 21 км Сыропятского тракта столкнулись пассажирский автобус, в котором находились работники птицефабрики "Сибирской", и гружённый кирпичом КамАЗ. В результате ДТП на месте погибли оба водителя и 16 пассажиров. 11 человек после аварии были доставлены в больницу.

Виновником аварии впоследствии были признан водитель автобуса. Уголовное дело, возбуждённое в отношении него, было прекращено в связи со смертью обвиняемого. При этом на самом пассажирском предприятии, которому принадлежал автобус, сотрудниками правоохранительных органов были найдены грубые нарушения требований трудового законодательства и безопасности перевозок пассажиров. Также впоследствии стало известно, что погибший водитель автобуса до столкновения находился за рулём более 12 часов. 

Теги  •  #авария #ДТП #иск #Ленинский районный суд #Сыропятский тракт

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Комментарии

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Евгений Ронин  •  7 марта 2017, 12:47

Вина транспортного предприятия в аварии выглядит основательной. Нужно, чтобы все пострадавшие подали иски в суд.

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