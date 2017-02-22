Самолёт, севший в Омске из-за плохого самочувствия пассажира, оказался неисправен
Общество  •  22 февраля 2017, 17:48, последнее обновление 22 февраля 2017, 17:50  •  печать

Самолёт, севший в Омске из-за плохого самочувствия пассажира, оказался неисправен

Автор: Екатерина Криль

Транспортная прокуратура разбирается, по каким именно причинам в Омске пришлось сесть самолёту, летевшему в столицу.

Самолёт компании "Аэрофлот", летевший из Иркутска в Москву, был вынужден совершить посадку в Омском аэропорту сегодня в 7:03 часов. Одному из пассажиров стало плохо. 43-летнего мужчину доставили в местную больницу с подозрением на инсульт. Диагноз не подтвердился, и пассажиру разрешили вернуться на борт.

Вылет самолёта отложили до вечера. Его прибытие в столичном Шереметьево ожидают в 22:40 МСК. Как сообщает телеканал "Продвижение", у судна обнаружена неисправность, но насколько серьёзная, не сообщается. В "Аэрофлоте" ситуацию не комментируют. Соблюдение требований проверит транспортная прокуратура. 

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

Теги  •  #Аэрофлот #омский аэропорт #самолет

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Комментарии

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Игорь Х  •  22 февраля 2017, 18:44

Получается, что причиной экстренной посадки была не болезнь пассажира, а неисправность воздушного судна?

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Злата Маркова  •  22 февраля 2017, 19:04

Получается, это или совпадение, или не захотели пугать пассажиров и провоцировать скандал.

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