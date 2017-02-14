В Омске уничтожили "санкционные" киви, заморозив их

13 февраля при проверке продовольственного склада госинспекторами Управления Россельхознадзора по Омской области обнаружили запрещённую к ввозу и реализации подкарантинную продукцию. Как оказалось, в Омск привезли 861 кг свежего киви.

По информации, содержащейся на этикетках, страной происхождения продукции является Греция. В соответствии с Указом Президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ" запрещённую ягоду уничтожили с помощью заморозки.