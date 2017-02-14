Михаил Казиник 1200х90
В Омске уничтожили "санкционные" киви, заморозив их
Общество  •  14 февраля 2017, 15:22, последнее обновление 14 февраля 2017, 15:25  •  печать

В Омске уничтожили "санкционные" киви, заморозив их

Автор: Вероника Делор

Россельхознадзор избавился от незаконной партии киви в Омске необычным способом.

13 февраля при проверке продовольственного склада госинспекторами Управления Россельхознадзора по Омской области обнаружили запрещённую к ввозу и реализации подкарантинную продукцию. Как оказалось, в Омск привезли 861 кг свежего киви.

По информации, содержащейся на этикетках, страной происхождения продукции является Греция. В соответствии с Указом Президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ" запрещённую ягоду уничтожили с помощью заморозки.

r Теги  •  #киви #продукты #Россельхознадзор #санкции #уничтожение

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Анна Дмитриева  •  14 февраля 2017, 16:02

По- моему как варварство это не назовешь. Лучше бы детям в детсады отдали.

Ответить
Екатерина Семенова  •  14 февраля 2017, 15:33

Конечно, другого применения для киви в нашем государстве не найти...

Ответить
Последние новости
Омский вуз начал выпускать импланты из титана  •  сегодня, 17:55
Роман Качанов назвал скандал вокруг "Матильды" Учителя пиар-акцией  •  сегодня, 17:20
В Омске самоликвидируется старейший выставочный центр  •  сегодня, 17:15
В Омске произошло ДТП с участием грузовой "Газели" и тепловоза  •  сегодня, 16:53  •   1
Мэрия Омска решила снести 600 рекламных конструкций  •  сегодня, 16:07
Режиссёр Роман Качанов: "Надо смотреть плохие фильмы"  •  сегодня, 16:00
Еще новости
Ювелирный союз 10-14 240х440
Иети шоу 240х400
Вавилон