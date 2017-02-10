Омича осудили за уклонение от армии

Молодой человек обязан пройти военную службу, после того как оплатит штраф.

Сегодня, 9 февраля суд вынес вердикт относительно 23-летнего молодого человека, уклонявшегося от армии. Как выяснил Следственный комитет РФ по Омской области, Вадим Славин, без уважительных на то причин, решил воздержаться от прохождения военной службы.

"Следствием и судом установлено, что Славин, будучи признанным годным к службе в армии, после отчисления из учебного учреждения, на время обучения в котором ему была предоставлена отсрочка от призыва, стал без уважительных причин уклоняться от явки в военкомат", – сообщает сайт Следственного комитета.

Отметим, что молодому человеку назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, в дальнейшем он обязан пройти военную службу.