Омича осудили за уклонение от армии
Общество  •   9 февраля 2017, 22:05, последнее обновление 9 февраля 2017, 23:02  •  печать

Омича осудили за уклонение от армии

Автор: Роман Зубрилов

Молодой человек обязан пройти военную службу, после того как оплатит штраф.

Сегодня, 9 февраля суд вынес вердикт относительно 23-летнего молодого человека, уклонявшегося от армии. Как выяснил Следственный комитет РФ по Омской области, Вадим Славин, без уважительных на то причин, решил воздержаться от прохождения военной службы.

"Следствием и судом установлено, что Славин, будучи признанным годным к службе в армии, после отчисления из учебного учреждения, на время обучения в котором ему была предоставлена отсрочка от призыва, стал без уважительных причин уклоняться от явки в военкомат", – сообщает сайт Следственного комитета.

Отметим, что молодому человеку назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, в дальнейшем он обязан пройти военную службу. 

r Теги  •  #армия #уклонение #штраф

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